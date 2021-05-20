ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ КАДАСТРОВЫХ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА» 59/2021

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110251509 Уникальный номер закупки 59/2021 Номер закупки 59/2021 Наименование закупки ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ КАДАСТРОВЫХ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА» 59/2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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