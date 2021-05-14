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Номер извещения
ГП176601
Уникальный номер закупки
15/21-ЗЦЭ
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 15/21-ЗЦЭ на право заключения договора поставки радиаторов алюминиевых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
29.04.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 78-64-14
Факс
--
Адрес электронной почты
tutkovaoi@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютькова Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиаторов алюминиевых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176601Дата и время окончания срока приема заявок поставка радиаторов алюминиевыхКалуга
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176601Дата и время вскрытия заявок поставка радиаторов алюминиевыхКалуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиаторов алюминиевых
Начальная цена
4 372 343,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
25.21.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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