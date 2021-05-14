Запрос цен в электронной форме № 15/21-ЗЦЭ на право заключения договора поставки радиаторов алюминиевых

Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д с применением технологии «Зеленая сейсмика ©» на лицензионных участках ЯНАО для нужд ООО "Газпромнефть-ГЕО" в 2022-2024гг.