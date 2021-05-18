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Номер извещения
ГП176594
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЗ/21-0148 Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 18:0018.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176594Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 18:0018.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176594Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
26.51.63.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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