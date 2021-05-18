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    Главная / Торги / ЗЗ/21-0148 Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"

    ЗЗ/21-0148 Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/21-0148

    Наименование закупки

    ЗЗ/21-0148 Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ_21_0148__Расходомеры_для_ППД_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 18:0018.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176594Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 18:0018.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176594Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176594Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомеров-счетчиков для системы ППД АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    26.51.63.120

    Счетчики производства или потребления жидкости

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик"

    Кол-во: 2

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