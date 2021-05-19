Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101383)

    КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101383)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251443Дата и время окончания срока приема заявок КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-12 филиала ПАО "Мосэнерго" (G21P101383)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251443

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101383)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_ДПИ_KO_6484_на_02.08.2021.zip

    6484_1_179_МЭ_КО_10.06.2021.zip

    6484_1_179_МЭ_КО_10.06.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 441

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    apotemkin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемкин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-12 филиала ПАО "Мосэнерго" (G21P101383)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.08.202102.08.2021 23:5902.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251443Подведение итогов не позднее КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-12 филиала ПАО "Мосэнерго" (G21P101383)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-12 филиала ПАО "Мосэнерго" (G21P101383)

    Начальная цена

    5 227 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957096/name/60c9b950a7f696.58105228

    16.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/958887/name/60cb4343616a88.58224163

    17.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №6484 - Комплектная поставка оборудования контроля изоляции статора генераторов по проекту: «Внедрение устройства автоматического контроля и замера изоляции статора генераторов ТГ-1А и ТГ-1Б ПГУ-220Т» на ТЭЦ-12 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-12 филиала ПАО "Мосэнерго" (G21P101383)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ДСК АВТОБАН
    Закупка ДСК АВТОБАН № ГП225453
    Барьерное ограждение (ГОСТ Р 52289-2019) на объект строительства М-5 "Урал".
    Барьерное ограждение (ГОСТ Р 52289-2019) на объект строительства М-5 "Урал".
    563378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГНП сеть»
    Запрос предложений № ГП237460
    Выполнение работ по обслуживанию переходно-скоростных полос на АЗС Ростовской области
    Выполнение работ по обслуживанию переходно-скоростных полос на АЗС Ростовской области
    594568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    4 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087065
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (16)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    45 486 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087070
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 930 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014428
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д с применением технологии «Зеленая сейсмика ©» на лицензионных участках ЯНАО для нужд ООО "Газпромнефть-ГЕО" в 2022-2024гг.
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594569
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211063091
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ, СпецОдежды и СпецОбуви в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ,...
    589616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    79 975 841
    Лоты:
    3
    Регионы 6:
    Оренбургская область
    Все регионы
    Оренбургская область, Тюменская область, Воронежская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014425
    Инструмент (круги шлифовальные)
    Инструмент (круги шлифовальные)
    594564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить