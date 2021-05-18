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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32

    Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251437Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251437

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ведомость_объемов_работ_Санузлы.pdf

    Договор_подряда.doc

    Котировочная_документация_Санузлы.docx

    Техническое_задание_Санузлы.docx

    Локально_сметный_расч_т_Санузлы.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.Т.ВАГИНА
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 32

    Юридический адрес

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А

    Почтовый адрес

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А

    Контактный телефон

    +7 3532 43-62-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    32@orenschool.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрынникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251437Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 09:0018.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251437Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251437Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту туалетов в МОАУ СОШ №32

    Начальная цена

    929 914,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОАУ СОШ № 32
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 32

    Адрес местонахождения

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

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