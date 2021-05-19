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    Главная / Торги / Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетско-го научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.) по адресу: РОССИЯ, Московская область, 142290, г. Пущино, микрорайон «В» д. 20а. (223.ЗК (МСП).624; Id40510)

    Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетско-го научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.) по адресу: РОССИЯ, Московская область, 142290, г. Пущино, микрорайон «В» д. 20а. (223.ЗК (МСП).624; Id40510)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251740Дата и время окончания срока приема заявок Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетского научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.)(Id40510)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251740

    Уникальный номер закупки

    40510

    Номер закупки

    40510

    Наименование закупки

    Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетско-го научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.) по адресу: РОССИЯ, Московская область, 142290, г. Пущино, микрорайон «В» д. 20а. (223.ЗК (МСП).624; Id40510)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1027764_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1027765_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1010990_40510_ТЗ_МФУ_МНОЦ_Пущино_05.04.doc

    1027762_223_ЗК_Извещение_часть_1__МСП_.rtf

    1027763_223_ЗК_Извещение_часть_2__МСП_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия фарфоровые и керамические прочие

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетского научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.)(Id40510)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251740Подведение итогов не позднее Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетского научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.)(Id40510)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка многофункционального устройства (МФУ) для Межфакультетского научно-образовательного центра МГУ в г.Пущино (3 шт.)(Id40510)

    Начальная цена

    77 304,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Московская область, 142290, г. Пущино, микрорайон «В» д. 20а Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.1

    Производство компьютеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров"

    Кол-во: 1.00000

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