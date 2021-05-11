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Номер извещения
ГП176596
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-83
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Sultanov.Timur@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанов Тимур Анварович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176596Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 12:0011.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176596Дата и время вскрытия заявок Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 20:0030.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176596Подведение итогов не позднее Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»Новый Уренгой
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 20:0030.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176596Подведение итогов не позднее Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объектов: «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3 скв.№413. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. скв.№407. IV очередь» «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №4 скв.№414, скв.№416. IV очередь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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