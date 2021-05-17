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Номер извещения
32110251390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
29.04.2021 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-48-43
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251390Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 09:00GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251390Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.202119.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110251390Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251390Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия
Начальная цена
1 051 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
42.11.10.120
42.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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