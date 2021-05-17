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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251390Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    29.04.2021 16:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4._Локальная_смета.xlsx

    1._Документация.docx

    2._Проект_договора.docx

    3._Техническое_задание.doc

    Протокол_оценки_и_сопоставления_заявок_на_участие_в_конкурсе.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251390Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 09:00GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251390Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.05.202119.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110251390Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251390Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251390Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по ремонту асфальтового покрытия

    Начальная цена

    1 051 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    42.11.10.120

    Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930571/name/60a50947cc6f77.59300860

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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