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    Главная / Торги / поставка комплектующих для оргтехники

    поставка комплектующих для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176590Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих для оргтехникиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176590

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22107

    Наименование закупки

    поставка комплектующих для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1433

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Galeeva@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галеева Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176590Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих для оргтехникиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2021 12:0006.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176590Дата и время вскрытия заявок поставка комплектующих для оргтехникиМосква

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 12:0003.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176590Подведение итогов не позднее поставка комплектующих для оргтехникиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176590Подведение итогов не позднее поставка комплектующих для оргтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для оргтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, пер. Щипковский 1-й, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс не более 50%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    22107__ОТЭКО.xls

    29.04.2021

    Форма_ТКП_22107_ОТЭКО.XLS

    29.04.2021

    Реквизиты_ОТЭКО.doc

    29.04.2021

    Инструкция_для_аккредитации.docx

    29.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Web-камера LOGITECH HD Webcam C505E, черный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Гарнитура LOGITECH 960, 981-000100, для контактных центров"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0A 500ГБ, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "SSD накопитель WD Blue WDS500G2B0B 500ГБ, M.2 2280, SATA III"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR26N19S8/8 DDR4 - 8ГБ 2666, DIMM,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR24S17S8/8 DDR4 - 8ГБ 2400, SO-DIMM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Жесткий диск WD Blue WD10EZRZ, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5""

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25M3S TS2TSJ25M3S, 2ТБ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 9"

    "Кабель APPLE MD819ZM/A, Lightning to USB Cable, 2m"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Кабель APPLE MKQ42ZM/A, USB-C to Lighting Cable, 2m"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кабель APPLE MLL82M/A USB-C, 2m"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Кабель APPLE MUF72ZM/A USB-C, 1m"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Сетевое зарядное устройство APPLE MU7V2ZM/A, 18W, USB-C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Сетевое зарядное устройство APPLE MD836ZM/A, 12W USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Переходник APPLE MMX62ZM/A, Lighting to 3.5mm Headphones Jack Adapter"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Кабель C3136507 HDMI (m) HDMI (m) 2м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кабель HAMA 00178289, micro USB B (m), USB A(m), 1.5м, синий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Кабель SAMSUNG EP-DG930MBRGRU, USB Type-C (m), USB A(m), 1.5м, черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Сетевое зарядное устройство SAMSUNG EP-TA20EBECGRU, USB, USB type-C,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Клавиатура LOGITECH K120 for business"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Мышь LOGITECH M500, лазерная, проводная, USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Мышь LOGITECH M310, оптическая, беспроводная, USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK850 Perfomance, USB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Патч-корд LANMASTER TWT-45-45-3.0-WH, cat.5E, 3м, 1 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Патч-корд LANMASTER TWT-45-45-2.0-GY, cat.5E, 2м, 1 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Пневматический очиститель CACTUS CSP-Air400AL, 400 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Влажные салфетки CACTUS CS-T1001E, 100 шт (туба)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Влажные салфетки CACTUS CS-T1002, 100 шт (туба)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Флешка USB TRANSCEND Jetflash 700 32ГБ, USB3.0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Сетевой адаптер WiFi ASUS USB-AC53 Nano USB 2.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "AAA Аккумулятор DURACELL Rechargeable HR03-4BL, 4шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "CR2032 Батарейка DURACELL DL/CR2032, 2 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "CR2016 Батарейка DURACELL DL/CR2016, 2 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "CR2025 Батарейка DURACELL DL/CR2025, 2 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "AA Батарейка DURACELL Basic LR6-18BL MN1500, 18 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "AAA Батарейка DURACELL Basic LR03-18BL MN2400, 18 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Переходник ADAPTER DVI-HDMI HDMI (f) DVI-D (m)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Переходник аудио-видео Hama Ultra HD DisplayPort (m)/HDMI (f)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Переходник USB 3.0 (af) - USB 3.1 Type-C (m)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Автомобильное зарядное устройство SAMSUNG EP-L1100, 2xUSB, 2A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Автомобильное зарядное устройство SAMSUNG EP-L5300, USB + USB type-C, 3A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Колонки LOGITECH Z150, 2.0, черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "ИБП APC Back-UPS BC750-RS, 750ВA"

    Кол-во: 10

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