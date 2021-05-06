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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка комплектующих для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1433
Факс
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Адрес электронной почты
I.Galeeva@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галеева Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176590Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих для оргтехникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2021 12:0006.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176590Дата и время вскрытия заявок поставка комплектующих для оргтехникиМосква
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 12:0003.06.2021 12:0003.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176590Подведение итогов не позднее поставка комплектующих для оргтехникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для оргтехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, пер. Щипковский 1-й, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОТЭКО»
Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
26.20.1
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 23
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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