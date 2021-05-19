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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта)

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251517Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    73/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    73_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    73_Извещение.docx

    73_Проект_договора.doc

    73_Документация.docx

    73_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 12:00 GMT +319.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251517Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251517Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 15:0021.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251517Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251517Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей (Ухта)

    Начальная цена

    580 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Ухта.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счёта-фактуры. Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем Исполнитель направляет заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ и реестр оказанных услуг. Срок оказания услуг: с момента заключения по «31» декабря 2021 года.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.9

    Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934830/name/60ab9f503f7fe8.17879153

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 8928.00000

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