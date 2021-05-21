Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю Товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки Покупателя и может изменяться по соглашению Сторон в течение всего срока действия Договора.