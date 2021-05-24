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    Главная / Торги / КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)

    КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251306Дата и время окончания срока приема заявок КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15814_КО_1_183_ОГК_2_КО_17.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 364

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    iuvolkov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 23:5909.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251306Подведение итогов не позднее КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)

    Начальная цена

    5 210 591,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963633/name/60d2f361bec5e7.77546601

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №15814/КО - Обслуживание комплекса пожарно-охранной сигнализации для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201052)"

    Кол-во: 1

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