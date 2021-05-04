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    Главная / Торги / Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26

    Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251571Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    136/2021

    Наименование закупки

    Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Смета__г._Симферополь__п._Перевальное__ул._Октябрьская__26_Чайная__20_.xls

    Протокол_136.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 301-09-64

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2021 09:00 GMT +304.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251571Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2021 09:0004.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251571Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.05.202105.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251571Подведение итогов не позднее Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт внутренних помещений здания по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 26, в/г 12676

    Начальная цена

    461 158,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    19 214,95 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/921309/name/6094fac3b1b084.28568055

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 40.00000

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