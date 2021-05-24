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    Главная / Торги / КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)

    КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251209Дата и время окончания срока приема заявок КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15801_КО_1_183_ОГК_2_КО_17.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Перенос_ДВ_15801_ko.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 503

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kantonov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонов Кирилл Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 23:5902.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251209Подведение итогов не позднее КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)

    Начальная цена

    188 269,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/963686/name/60d2f64ff26281.18429152

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №15801/КО - Изделия сорбирующие для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (21P200972)"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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