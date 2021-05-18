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Номер извещения
32110251292
Уникальный номер закупки
21-2021/ЗП
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Почтовый адрес
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
Контактный телефон
+7 8782 28-13-28
Факс
+7 8782 26-34-90
Адрес электронной почты
E.Gross@K-Chgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гросс Евгения Викторовна
Место рассмотрения предложений
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
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Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251292Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск».369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Начальная цена
1 580 256,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126
71.12.39
71.12.45
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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