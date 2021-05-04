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Номер извещения
32110251581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт фасада здания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 45
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 301-09-64
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатырева Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт фасада здания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 45
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2021 09:00 GMT +304.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251581Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт фасада здания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 45Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2021 09:0004.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251581Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт фасада здания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 45Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт фасада здания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 45
Начальная цена
502 423,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 934,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
43.99
43.99
Документация лота
Кол-во: 459.30000
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