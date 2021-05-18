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Номер извещения
32110251434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене горючей отделки первого этажа МОАУ СОШ №32
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А
Почтовый адрес
460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А
Контактный телефон
+7 3532 43-62-88
Факс
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Адрес электронной почты
32@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скрынникова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене горючей отделки первого этажа МОАУ СОШ №32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251434Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене горючей отделки первого этажа МОАУ СОШ №32Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 09:0018.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251434Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене горючей отделки первого этажа МОАУ СОШ №32Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене горючей отделки первого этажа МОАУ СОШ №32
Начальная цена
646 664,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ СОШ № 32
Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 32
Адрес местонахождения
460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Восточная, 82А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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