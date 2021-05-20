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Номер извещения
32110251206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП №56/ЗП - Ремонт участка железнодорожного пути №2 для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 474
Факс
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Адрес электронной почты
aantropova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антропова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
Закупки и тендеры Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог
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ЗП №56/ЗП - Ремонт участка железнодорожного пути №2 для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
02.07.202102.07.2021 23:5902.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251206Подведение итогов не позднее ЗП №56/ЗП - Ремонт участка железнодорожного пути №2 для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗП №56/ЗП - Ремонт участка железнодорожного пути №2 для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
949 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
42.12.20.150
42.12
Документация лота
Кол-во: 1
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