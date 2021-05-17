www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка смеси газовой поверочной ПО Санкт-Петербург (Краснодар)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56889
Адрес электронной почты
Militsin.YuM@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Милицин Юрий Михайлович
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка смеси газовой поверочной ПО Санкт-Петербург (Краснодар)
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 18:00 GMT +317.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176584Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смеси газовой поверочной ПО Санкт-Петербург (Краснодар)Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка смеси газовой поверочной ПО Санкт-Петербург (Краснодар)
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.