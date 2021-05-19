Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для реконструкции «Газопровод высокого и низкого давления г. Никольск 94328м. (Инв. 7189)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110251280 Уникальный номер закупки 2516-2021 Номер закупки 2516-2021 Наименование закупки Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для реконструкции «Газопровод высокого и низкого давления г. Никольск 94328м. (Инв. 7189)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Юридический адрес 440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50, Почтовый адрес 440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50 Контактный телефон +7 8412 98-87-38 Факс {} Адрес электронной почты omts1@penzaoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Киселев Олег Владимирович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Закупки и тендеры Документация проектная для строительства Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru