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    Главная / Торги / Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2

    Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251589Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    131/2021

    Наименование закупки

    Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета__Армавир__Дзержинского_159__Лит_н_н_н1_н2.xls

    Извещение.docx

    Протокол_131.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 301-09-64

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.05.2021 09:00 GMT +304.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251589Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    04.05.2021 09:0004.05.2021 09:0004.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251589Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.05.202105.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251589Подведение итогов не позднее Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт фасада здания, замена окон по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Дзержинского, 159, литер Н,н,н1,н2

    Начальная цена

    461 845,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    19 243,55 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/921317/name/6094fb9f778501.05575844

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 609.40000

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