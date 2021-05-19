Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221P201207)

    ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221P201207)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251087Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201207)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221P201207)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 16:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    15802_ЗП_1_308_ОГК_2_01.07.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 503

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kantonov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонов Кирилл Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201207)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202115.07.2021 23:5915.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251087Подведение итогов не позднее ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201207)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201207)

    Начальная цена

    355 433,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/972747/name/60dee73ab90f69.79925586

    02.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №15802/ЗП - Мебель офисная для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221P201207)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211073333
    Определение поставщика для поставки столов эргономичных левых, столов прямых, кресел офисных, кресел для руководителей, стульев офисных, тумб приставных, шкафов для документов, шкафов для одежды, тумб офисных под оргтехнику, столов эргономичных правых
    Определение поставщика для поставки столов эргономичных левых, столов прямых, кресел офисных,...
    592304
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    4 628 337
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211035936
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    586350
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    4 576 243
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить