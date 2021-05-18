Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-Починки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110251153 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-Починки Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК

Все закупки и тендеры АО ГУОВ Юридический адрес 119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3, Почтовый адрес 119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3 Контактный телефон +7 495 781-21-53 Факс +7 495 781-20-01 Адрес электронной почты stenkovoy@guov.ru Ф.И.О. контактного лица Стенковой Алексей Павлович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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