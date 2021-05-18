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Номер извещения
32110251153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-Починки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 16:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3,
Почтовый адрес
119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3
Контактный телефон
+7 495 781-21-53
Факс
+7 495 781-20-01
Адрес электронной почты
stenkovoy@guov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стенковой Алексей Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-Починки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251153Подведение итогов не позднее Поставка минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-ПочинкиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка минерального удобрения для внесения в почву на с/х участке «Пробуждение», расположенном по адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Занино-Починки
Начальная цена
6 095 500,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3,
119021, Г МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18СТР3
20.20.19.000
20.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 245.00000
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