www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110251055
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №15798/КО - Сервисное обслуживание системы вибродиагностики ПТУ 1, 2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P200997)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 493
Факс
{}
Адрес электронной почты
pzotov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зотов Павел Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №15798/КО - Сервисное обслуживание системы вибродиагностики ПТУ 1, 2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P200997)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
11.06.202111.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251055Подведение итогов не позднее КО №15798/КО - Сервисное обслуживание системы вибродиагностики ПТУ 1, 2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P200997)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №15798/КО - Сервисное обслуживание системы вибродиагностики ПТУ 1, 2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P200997)
Начальная цена
10 011 624,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ОГК-2
Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2
Адрес местонахождения
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет
195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.