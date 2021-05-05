Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка безалкогольных напитков

    Поставка безалкогольных напитков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка безалкогольных напитков Ростов-на-ДонуПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    88-1/2021

    Наименование закупки

    Поставка безалкогольных напитков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1.docx

    Протокол_88_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 301-09-64

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка безалкогольных напитков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2021 14:00 GMT +305.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка безалкогольных напитков Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2021 14:0005.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110251033Дата и время вскрытия заявок Поставка безалкогольных напитков Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.202106.05.2021 14:0006.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251033Подведение итогов не позднее Поставка безалкогольных напитков Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка безалкогольных напитков

    Начальная цена

    452 758,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    11.07

    Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/921987/name/609a3efde41e47.36702782

    11.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 8152.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211071204
    Поставка питьевой воды
    Поставка питьевой воды
    592061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    352 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211073378
    Поставка сока, воды, безалкогольных напитков
    Поставка сока, воды, безалкогольных напитков
    592351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    905 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211070507
    Поставка безалкогольных напитков
    Поставка безалкогольных напитков
    591874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    538 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Военторг
    Редукцион № 32211054596
    Поставка безалкогольных напитков и минеральной воды в ассортименте (1 кв. Рост.)
    Поставка безалкогольных напитков и минеральной воды в ассортименте (1 кв. Рост.)
    589578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 505 689
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32008777908
    Поставка бутилированной воды
    Поставка бутилированной воды
    309333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2020 06:59(GMT+03:00)
    201 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить