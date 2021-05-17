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    Главная / Торги / Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176591Дата и время окончания срока приема заявок Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Т000993_Извещение.docx

    Т000993_ТЗ.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176591Дата и время окончания срока приема заявок Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 17:0017.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176591Дата и время вскрытия заявок Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176591Подведение итогов не позднее Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176591Подведение итогов не позднее Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000993 Закупка студийных мониторов Genelec для ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.40.31.190

    Аппаратура для воспроизведения звука прочая

    26.40.42.110

    Громкоговорители

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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