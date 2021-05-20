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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251091Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251091

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 16:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32110251091_03.pdf

    Документация_о_Конкурсе.pdf

    Извещение.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5910

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Беззубик Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 23:5921.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251091Подведение итогов не позднее Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»

    Начальная цена

    2 306 350,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР- ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АВТОДОР- ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, пом. XVI ком 4.

    Классификатор ОКПД2

    73.20.2

    Услуги по изучению общественного мнения

    Классификатор ОКВЭД2

    73.20.2

    Деятельность по изучению общественного мнения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964375/name/60d349d6643b30.46483031

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по изучению общественного мнения"

    Кол-во:

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