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Номер извещения
32110251091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 16:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5910
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Беззубик Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 23:5921.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251091Подведение итогов не позднее Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение исследовательской работы по изучению спроса на товары и услуги в рамках многофункциональных зон дорожного сервиса в целях разработки программы развития МФЗ вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) «А-113»
Начальная цена
2 306 350,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР- ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АВТОДОР- ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, пом. XVI ком 4.
73.20.2
73.20.2
Документация лота
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