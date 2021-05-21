Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на оказание комплекса услуг по сопровождению, обслуживанию и обеспечению спецодеждой, спецобувью и СИЗ работников ООО "Краснодар Водоканал в 2022-2025г.г., проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".