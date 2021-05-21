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    Главная / Торги / Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

    Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176571Дата и время окончания срока приема заявок Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, БизнесСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0069031-386-2021

    Наименование закупки

    Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Парадная»
    Все закупки и тендеры «Комплекс Парадная»

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-01

    Адрес электронной почты

    kp@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 15:00 GMT +321.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176571Дата и время окончания срока приема заявок Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, БизнесСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес

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