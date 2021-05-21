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Номер извещения
ГП176571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15
Контактный телефон
+7 812 449-70-01
Адрес электронной почты
kp@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 15:00 GMT +321.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176571Дата и время окончания срока приема заявок Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, БизнесСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги сервисного автотранспорта, тариф Комфорт, Комфорт+, Бизнес
Официальный сайт, на котором размещена документация
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