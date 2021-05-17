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Номер извещения
ГП176572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
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Адрес электронной почты
sfrolova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176572Дата и время окончания срока приема заявок 287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)-
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176572Дата и время вскрытия заявок 287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)-
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 23:5918.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176572Подведение итогов не позднее 287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)-
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
287/ОЗП - Пиломатериалы для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1047)
Начальная цена
27 829 577,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
16.10.10.110
16.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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