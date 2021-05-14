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    Главная / Торги / Муфты

    Муфты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 21:0014.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176573Дата и время окончания срока приема заявок МуфтыНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Муфты

    Наименование закупки

    Муфты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2019_055_НТЦ_Р_УКПГ_1_МР4_ОЛ4_02С__536035682_v1_.PDF

    Пояснение_к_процедуре.docx

    Форма_стоимостного_предложения__образец_.xlsx

    2019_055_НТЦ_Р_УКПГ_1_МР4_ОЛ5_02С__536035684_v1_.PDF

    2019_055_НТЦ_Р_УКПГ_1_МР4_ОЛ6_02С__536035685_v1_.PDF

    ____________изготовление_поставка_ЕЯ.rar

    ИТОГИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-63

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Kurganova.Olga@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курганова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Муфты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 21:00 GMT +314.05.2021 21:0014.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176573Дата и время окончания срока приема заявок МуфтыНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 21:0014.05.2021 21:0014.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176573Дата и время вскрытия заявок МуфтыНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2021 21:0008.07.2021 21:0008.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176573Подведение итогов не позднее МуфтыНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.202108.07.2021 21:0008.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176573Подведение итогов не позднее МуфтыНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно форме стоимостного предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме стоимостного предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно форме стоимостного предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/978175/name/60e6f9b8e03246.08231966

    08.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфты"

    Кол-во: 4

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