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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251137Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦК___49ЭА_223.xlsx

    АД_49ЭА_223_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 978-87-93

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 15:3018.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251137Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования для нужд Кафедры ХВЭиРЭ РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Начальная цена

    898 867,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    25.29.12.190

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сосуд Дьюара с адаптером"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Датчик уровня воды"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Циркуляционный термостат"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Жидкость для чиллеров, 3,8 л"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 5"

    "Масляный картридж для турбомолекулярного насоса"

    Кол-во: 1.00000

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