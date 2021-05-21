Выполнение строительно-монтажных работ по выбору подрядной организации для выполнения комплекса работ по модернизации МАЗК №18-34 в части устройства системы орошения, расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, подъезд в х. Сухов 2 от автодороги Москва-Астрахань, км. 0+100.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176569 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по выбору подрядной организации для выполнения комплекса работ по модернизации МАЗК №18-34 в части устройства системы орошения, расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, подъезд в х. Сухов 2 от автодороги Москва-Астрахань, км. 0+100. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Объявление_запрос_предложений_СМР_модернизация_АГЗС_18_34.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК Юридический адрес 454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6, Почтовый адрес 454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6 Контактный телефон +7 351 245-51-12 доб. 23520 Факс +7 351 245-51-12 Адрес электронной почты tupikov.eb@novatek-azk.ru Ф.И.О. контактного лица Тупиков Евгений Борисович Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru