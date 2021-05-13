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Номер извещения
ГП176567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176567Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176567Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176567Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Уфа, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 1
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