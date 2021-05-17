Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд ПАО "МОЭК" (1433)

    КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд ПАО "МОЭК" (1433)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:3017.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250674Дата и время окончания срока приема заявок КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250674

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд ПАО "МОЭК" (1433)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 316

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vgordeev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 23:5930.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250674Подведение итогов не позднее КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

    Начальная цена

    1 536 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №21P10163 - Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в объеме центра профпатологии для нужд Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014428
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д с применением технологии «Зеленая сейсмика ©» на лицензионных участках ЯНАО для нужд ООО "Газпромнефть-ГЕО" в 2022-2024гг.
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594569
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211063091
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ, СпецОдежды и СпецОбуви в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ,...
    589616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    79 975 841
    Лоты:
    3
    Регионы 6:
    Оренбургская область
    Все регионы
    Оренбургская область, Тюменская область, Воронежская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014425
    Инструмент (круги шлифовальные)
    Инструмент (круги шлифовальные)
    594564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211087044
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на оказание комплекса услуг по сопровождению, обслуживанию и обеспечению спецодеждой, спецобувью и СИЗ работников ООО "Краснодар Водоканал в 2022-2025г.г., проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на оказание комплекса...
    593306
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    57 242 548
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087043
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    19 761 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014421
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на объекте «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по неразрушающему контролю сварных соединений (10493 стыка) трубопроводов на...
    594553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211087012
    КО №16583/КО - Запасные части к турбинам для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС (222NP00092)
    КО №16583/КО - Запасные части к турбинам для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Ставропольская ГРЭС...
    594556
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    126 781 837
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить