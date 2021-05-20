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    Главная / Торги / Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

    Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250712Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материаловПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД_аукцион_Масла_Gazpromneft___2.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-51-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-104@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250712Подведение итогов не позднее Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Масел Gazpromneft или эквивалентов в количестве 8 610 литров, согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

    Начальная цена

    1 144 874,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.9

    Производство прочих нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих нефтепродуктов"

    Кол-во: 8610.00000

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