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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

    Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252128Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252128

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок.docx

    Проект_Договора__на_публикацию.doc

    Тех._задание_на_публикацию.pdf

    Протокол_ЗК__29_5_ТО_Защитных_сооружений_ГО_на_публикацию.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    Ildar.shakirov1@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Ильдар Ильшатович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252128Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252128Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252128Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

    Начальная цена

    1 660 423,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11.120

    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932769/name/60a764852e4f46.41573285

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны."

    Кол-во: 1

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