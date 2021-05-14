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    Главная / Торги / Закупка товара Allen Bradley проект Индия заказ 110-301

    Закупка товара Allen Bradley проект Индия заказ 110-301

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176586Дата и время окончания срока приема заявок Товар Allen BradleyБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка товара Allen Bradley проект Индия заказ 110-301

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    003671_N.PILIPENKO_ZAPROS_ST.xlsx

    ГП176586_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Товар Allen Bradley

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176586Дата и время окончания срока приема заявок Товар Allen BradleyБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176586Дата и время вскрытия заявок Товар Allen BradleyБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176586Подведение итогов не позднее Товар Allen BradleyБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176586Подведение итогов не позднее Товар Allen BradleyБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Товар Allen Bradley

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество позиций 25

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Балашиха, Пр-т Ленина, д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1001462/name/610b8950c80266.69191013

    05.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Товар Allen Bradley"

    Кол-во:

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