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    Главная / Торги / Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

    Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176568Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Супервайзинг.pdf

    2021_04_29_Исх967_О_запросе_технико_коммерческих_предложений.pdf

    Протокол_ГП176568_Супервайзинг.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-23

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    MGrigorev@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Максим Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 16:00 GMT +306.05.2021 16:0006.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176568Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2021 08:0007.05.2021 08:0007.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176568Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176568Подведение итогов не позднее Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176568Подведение итогов не позднее Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    09.10.1

    Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Объявление

    29.04.2021

    Техническое задание

    29.04.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/929473/name/60a48f03786425.71667590

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа"

    Кол-во: 4

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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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