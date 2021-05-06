Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176568 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по супервайзингу на эксплуатационной скважине №204 Термокарстового газокондесатного месторождения на проведении КРС, ГНКТ в 2021 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Закрытое акционерное общество Тернефтегаз

Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз Юридический адрес 629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2 Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а Контактный телефон +7 34997 4-73-23 Факс +7 34997 4-73-22 Адрес электронной почты MGrigorev@tng.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Григорьев Максим Андреевич Место рассмотрения предложений Пуровский район Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

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