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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250638Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__12Б.21_Поставка_ЖБИ_1С.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛАХНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры БКК

    Юридический адрес

    606400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, ПР-КТ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 45, ПОМЕЩЕНИЕ П 1

    Почтовый адрес

    606400, Нижегородская область, г. Балахна, пр. Революции, д.45, пом. П1

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1778

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    amorozov@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250638Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250638Дата и время вскрытия заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250638Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250638Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для нужд ООО «БКК»

    Начальная цена

    260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКК
    Все закупки и тендеры БКК

    Адрес местонахождения

    606400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, ПР-КТ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 45, ПОМЕЩЕНИЕ П 1

    606400, Нижегородская область, г. Балахна, пр. Революции, д.45, пом. П1

    Классификатор ОКПД2

    23.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бетона для использования в строительстве"

    Кол-во: 78.00000

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