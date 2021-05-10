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Номер извещения
ГП176565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка средств дезинфицирующих ПО Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56889
Адрес электронной почты
Militsin.YuM@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Милицин Юрий Михайлович
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка средств дезинфицирующих ПО Санкт-Петербург
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2021 18:00 GMT +310.05.2021 18:0010.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176565Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств дезинфицирующих ПО Санкт-ПетербургМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка средств дезинфицирующих ПО Санкт-Петербург
Официальный сайт, на котором размещена документация
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