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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническая

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:5919.05.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническаяСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора.rar

    Приложение_2___Техническая_часть.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол_32110250783.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 937 242-90-09

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническая

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250783Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническаяСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция электротехническая

    Начальная цена

    211 501,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934678/name/60ab8e94c5b2e6.44825762

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 1340.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    335 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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