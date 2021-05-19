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    Главная / Торги / Обучение и аттестация руководителей и персонала

    Обучение и аттестация руководителей и персонала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250578Дата и время окончания срока приема заявок Обучение и аттестация руководителей и персоналаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обучение и аттестация руководителей и персонала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_5._Обоснование_НМЦ_Обучение_и_аттестация_руководителей_и_персонала.xlsx

    Титульный_лист_Обучение_и_аттестация_руководителей_и_персонала.doc

    Раздел_3._Проект_договора_Обучение_и_аттестация_руководителей_и_персонала.doc

    Раздел_4._Техническое_задание_Обучение_и_аттестация_руководителей_и_персонала.doc

    Извещение__запрос_котировок__Обучение_и_аттестация_руководителей_и_персонала.doc

    ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 399-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельник Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обучение и аттестация руководителей и персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250578Дата и время окончания срока приема заявок Обучение и аттестация руководителей и персоналаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 09:0019.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250578Дата и время вскрытия заявок Обучение и аттестация руководителей и персоналаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250578Подведение итогов не позднее Обучение и аттестация руководителей и персоналаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение и аттестация руководителей и персонала

    Начальная цена

    148 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934015/name/60ab49d4dc3283.58651682

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образование профессиональное дополнительное"

    Кол-во: 55.00000

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