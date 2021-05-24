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Номер извещения
32110250495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (56-РП-2021-ЭФ-ОППР-2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
ebalabai@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балабай Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 23:5909.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250495Подведение итогов не позднее КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"
Начальная цена
1 351 460,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТСК МОСЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО
Адрес местонахождения
108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8
119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553
81.22.12.000
81.22
Документация лота
Кол-во: 1
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