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    Главная / Торги / КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (56-РП-2021-ЭФ-ОППР-2)

    КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (56-РП-2021-ЭФ-ОППР-2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250495Дата и время окончания срока приема заявок КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (56-РП-2021-ЭФ-ОППР-2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_ДВ.zip

    Итоговый_протокол_846.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 499

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ebalabai@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балабай Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 23:5909.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250495Подведение итогов не позднее КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго"

    Начальная цена

    1 351 460,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТСК МОСЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ТСК МОСЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    108811, Г МОСКВА, ПОС. МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТРОЕНИЕ 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8

    119618, г.Москва, ул. Терешково, д.3, а/я 553

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934083/name/60ab53bb24b504.51136209

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №846 - Оказание услуг по чистке грабельных от ила, песка, различных включений для нужд Электрогорский филиал ООО "ТСК Мосэнерго""

    Кол-во: 1

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