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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Пермь, ул. Волховская,15 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно плану текущего ремонта зданий и сооружений на 2021г.

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Пермь, ул. Волховская,15 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно плану текущего ремонта зданий и сооружений на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:5918.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250457Дата и время окончания срока приема заявок Работа по текущему ремонту помещенияПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Пермь, ул. Волховская,15 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно плану текущего ремонта зданий и сооружений на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_122_2021_МИ.docx

    Извещение_122_2021_МИ.doc

    Приложение___1__Проект_договора.doc

    Приложение___2___Техническая_часть.zip

    Приложение__3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Протокол_итоговый_122_2021_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по текущему ремонту помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250457Подведение итогов не позднее Работа по текущему ремонту помещенияПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по текущему ремонту помещения

    Начальная цена

    958 311,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932913/name/60a76f030e1689.89282472

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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