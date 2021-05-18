Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Пермь, ул. Волховская,15 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно плану текущего ремонта зданий и сооружений на 2021г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110250457 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Пермь, ул. Волховская,15 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно плану текущего ремонта зданий и сооружений на 2021г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Юридический адрес 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43, Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 Контактный телефон +7 342 218-11-83 Факс +7 342 248-24-01 Адрес электронной почты zakupki@ugaz.ru Ф.И.О. контактного лица Газиев Артем Алексеевич Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru