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Номер извещения
32110250664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
04-ОАЭФ/2021. На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 15:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Почтовый адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Контактный телефон
+7 831 422-84-14
Факс
+7 831 433-56-90
Адрес электронной почты
zakupki@oblstomat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коробова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Володарского д.56
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 13:0021.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250664Подведение итогов не позднее На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Российская Федерация, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Володарского д.56
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Начальная цена
12 343 854,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ НО ОСП
Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
32.50.2
32.50
Документация лота
Кол-во: 18632.00000
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