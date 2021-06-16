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    Главная / Торги / 04-ОАЭФ/2021. На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    04-ОАЭФ/2021. На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2021 16:0016.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250664Дата и время окончания срока приема заявок На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Российская Федерация, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Володарского д.56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    04-ОАЭФ/2021. На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    04_ОАЭФ.rar

    Протокол_расмотрение_вторых_частей.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-14

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коробова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Володарского д.56

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 13:0021.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250664Подведение итогов не позднее На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Российская Федерация, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Володарского д.56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    12 343 854,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    32.50.2

    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Жалоба.pdf

    08.06.2021

    Решение УФАС

    08.06.2021

    Предписание УФАС

    08.06.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    08.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/961555/name/60d09122d41be6.83969931

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 18632.00000

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