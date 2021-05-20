Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

    Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 16:1720.05.2021 16:17Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176559Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 16:17 GMT +320.05.2021 16:1720.05.2021 16:17Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176559Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 17:3026.05.2021 17:3026.05.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176559Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 17:3026.05.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176559Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    I

    УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость услуги за 1 (одного) человека в сутки с учетом всех дополнительных расходов"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    РОГСИБАЛ
    Запрос предложений № ГП148829
    Проектирование обустройства не капитальным строением спортивного назначения эксплуатируемой кровли между 1 и 2 этажом в Отеле 4* для расширения фитнес-центра.
    Проектирование обустройства не капитальным строением спортивного назначения эксплуатируемой...
    574458
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 588 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить