Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176559 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание гостиничных услуг по обеспечению временного проживания и питания вахтового персонала на территории г. Омск, для размещения сотрудников ООО «ГАС», прибывающих на рабочую вахту на Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское НГКМ Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Документация процедуры Документация.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ

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