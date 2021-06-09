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    Главная / Торги / Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС

    Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 09:0009.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176560Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0098-21

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___02_0098_21__15.06.2021_.rtf

    Документация___02_0098_21__29.04.2021_.rar

    Протокол_подведения_итогов_по_02_0098_21_от_15.06.2021_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2021 09:00 GMT +309.06.2021 09:0009.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176560Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2021 09:0009.06.2021 09:0009.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176560Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2021 15:4023.06.2021 15:4023.06.2021 15:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176560Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 15:4023.06.2021 15:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176560Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС

    Начальная цена

    3 067 906,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956085/name/60c8a2212c03e4.63158977

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС"

    Кол-во:

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