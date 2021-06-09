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Номер извещения
ГП176560
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
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Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 09:00 GMT +309.06.2021 09:0009.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176560Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2021 09:0009.06.2021 09:0009.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176560Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Подведение итогов не позднее
23.06.2021 15:4023.06.2021 15:4023.06.2021 15:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176560Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание парка ДВС ДЭС
Начальная цена
3 067 906,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
33.12.19.000
Документация лота
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