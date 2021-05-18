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Номер извещения
32110250600
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 15:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250600Подведение итогов не позднее ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Начальная цена
1 624 305,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Адрес местонахождения
142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 1
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