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    Главная / Торги / ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250600Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110250600

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 15:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    265_ЗП_1_9_ГТ_МО_ЗП_23.06.2021.zip

    zp_265korr.zip

    265_zp_О_внесении_изменений.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250600Подведение итогов не позднее ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Начальная цена

    1 624 305,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО

    Адрес местонахождения

    142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964363/name/60d348e01dd1b7.64420031

    23.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №265/ЗП - Поставка программного обеспечения для нужд исполнительного аппарата и филиалов ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»"

    Кол-во: 1

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