Оказание услуг по уборке (клинингу) на объектах Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе

Лот 1

Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);