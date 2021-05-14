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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке (клинингу) на объектах Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе

    Оказание услуг по уборке (клинингу) на объектах Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП1-04-21 (ОЦ)

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке (клинингу) на объектах Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176784_second_parts_protocol___1_.rtf

    ГП176784_second_parts_protocol__5_.rtf

    ГП176784_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП176784_second_parts_protocol__3_.rtf

    ГП176784_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП176784_second_parts_protocol__6_.rtf

    документация_ЗП1_04_21__ОЦ_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +49 52876 100 4 доб. 1932

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    guzel.kayupova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каюпова Гузель Зиннатовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962346/name/60d1a4e01f6e09.14687636

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Филиал ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15) за год"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962354/name/60d1a6a7a73573.30254744

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) за год"

    Кол-во:

    Лот 3

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962374/name/60d1a85f6e3b74.67792986

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) за год"

    Кол-во:

    Лот 4

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962383/name/60d1a8e7ce5cb6.40215999

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) за год"

    Кол-во:

    Лот 5

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962391/name/60d1a98561b757.12377366

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б) за год"

    Кол-во:

    Лот 6

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/962400/name/60d1aa001f7e32.24087755

    22.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115) за год"

    Кол-во:

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