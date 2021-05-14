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Номер извещения
ГП176784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке (клинингу) на объектах Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Уфе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+49 52876 100 4 доб. 1932
Факс
--
Адрес электронной почты
guzel.kayupova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каюпова Гузель Зиннатовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.06.202112.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в Филиале ГПБ (АО) в г. Уфе (г. Уфа, ул. Менделеева, д.138), УРМ (г. Уфа Цюрупы, 40), ДО №025/1003 (г. Уфа, Пр. Октября, 148), ДО №025/1005 (г. Уфа, ул. Первомайская, 43), ДО №025/1008 (г. Уфа, ул. Ленина 5/4) и ДО №025/1010 (г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.15);
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1) Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1001 (г. Салават, ул. Дзержинского, 4) и УРМ (г. Кумертау ул. 40 лет победы, д.48 корп1)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87) Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1002 (г. Стерлитамак, ул Худайбердина, 87)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А) Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1006 (г. Нефтекамск. Ул. Ленина, 19А)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в ДО №025/1007 (г. Туймазы, ул. Пугачева, 19Б)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 13:0014.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва
Подведение итогов не позднее
12.06.2021 21:5912.06.2021 21:5912.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке (клинингу ) в УРМ (г. Благовещенск ул. Седова, д.115)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81
Документация лота
Кол-во:
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