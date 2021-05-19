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Номер извещения
32110250438
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
ukoshechkina@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошечкина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250438Дата и время окончания срока приема заявок Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250438Дата и время вскрытия заявок Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250438Подведение итогов не позднее Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250438Подведение итогов не позднее Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств
Начальная цена
583 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Н. НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
71.20.14.000
71.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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