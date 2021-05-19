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    Главная / Торги / Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств

    Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250438Дата и время окончания срока приема заявок Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250438

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_136.docx

    Раздел_5_Проект_договора_136.doc

    Документация_136.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250438Дата и время окончания срока приема заявок Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250438Дата и время вскрытия заявок Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250438Подведение итогов не позднее Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250438Подведение итогов не позднее Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средствНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре транспортных средств

    Начальная цена

    583 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Н. НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ Сроки выполнения работ/ оказания услуг: с даты заключения договора в течение одного года
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.14.000

    Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.5

    Технический осмотр автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технический осмотр автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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